Omezení na hranicích se Slovenskem bude možné obejít, přiznal Matovič

Dodal, že ke zvládnutí pandemie stačí, že pravidla dodržuje podstatná část lidí. „Když nemáme hermeticky uzavřené celé hranice, nedokážeme zcela zajistit dodržování všech pravidel. Spoléháme se na to, že podstatná část lidí pravidla dodržuje, a když je Česko červené, tak si nepojede kupovat boty do Brna,“ dodal Matovič.

Slovensko to bere od podlahy: Zavádí kontroly na hranicích s Českem Evropa

Na společné česko-slovenské hranici se očekávají od pátku náhodné kontroly. Ve středu to uvedl slovenský ministr vnitra Roman Mikulec. Připustil však, že o konkrétním fungování, jak to bude probíhat technicky, se nadále diskutuje.

Podle dřívějších informací by lidé při cestách z Česka a z dalších rizikových zemí na Slovensko měli mít negativní výsledek testu na koronavirus ne starší 72 hodin nebo na Slovensku nastoupit do pětidenní karantény a následně podstoupit test.

V případě Česka by se povinnost předložení výsledku testu na koronavirus nebo nástupu do karantény neměla vztahovat na pendlery do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu, dále na studenty, pedagogy, výzkumníky, zdravotníky, zemědělce, pracovníky v sociální oblasti či v takzvané kritické infrastruktuře a ani na některé sportovce a umělce.