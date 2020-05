Okolí Štrbského Plesa by se mohlo výrazně proměnit. Chystá se nová výstavba

V okolí Štrbského Plesa ve Vysokých Tatrách bylo dosud relativně málo zásahů, to by se ale mohlo změnit. Příští týden má obec Štrba, pod niž turisticky atraktivní oblast spadá, rozhodnout o změně a doplnění územního plánu. Jak informuje portál sme.sk, v plánu je několik staveb. Pokud by se realizovaly, byl by to největší zásah do okolí plesa za posledních 50 let.