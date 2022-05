Odchod do penze v 70 letech, navrhují v Německu

„Věk odchodu do důchodu se musí zvýšit. Německo má obrovský problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, stovky tisíc pracovních míst jsou neobsazené,“ uvedl ekonomický expert Gunther Schnabl. Zvýšení věkové hranice pro odchod do penze na 70 let by nejen zmírnil napětí kolem rostoucích cen, ale současně by se vyřešil problém s prodlužující se délkou života.

Pokud by převládal nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, musely by se prudce zvýšit mzdy, což by podle Schnabla ještě více zdražilo zboží a další služby.

„Směs stárnoucí společnosti, vysoké míry zadlužení a energetické transformace se v nadcházejících letech stane rostoucí hrozbou pro cenovou stabilitu,“ uvedl Stefan Kooths, viceprezident Kielského institutu pro světovou ekonomiku.

Bernd Raffelhüschen, profesor univerzity ve Freiburgu, rovněž kritizuje nízký věk pro odchod do penze a důchodovou politiku posledních let. „Financuje se to stále novými dluhy,“ řekl Raffelhüschen deníku Bild. Chce, aby byl odchod do důchodu spojen s prodlužující se délkou života.

Loni v létě vyvolal v Německu velkou bouři návrh penzijní reformy, který počítá s odchodem do důchodu v 68 letech. Změny vypracoval poradní sbor expertů při spolkovém ministerstvu hospodářství a technologie. V současnosti se v Německu zvyšuje hranice věku pro odchod do penze postupně z 65 let na 67 let do roku 2029.

V této souvislosti velmi pikantně vyznívá návrh poslance německé sociální demokracie Carstena Schneidera, aby každý Němec dostal ke svým 18. narozeninám „základní dědictví“, částku ve výši 20 tisíc eur (cca 500 tisíc korun). Finanční obnos by měl sloužit ke vzdělávání, jako záloha na nemovitost nebo k zahájení podnikání. Peníze na tento nápad chce poslanec získat zvýšením dědické daně.

Jak je to s důchody v Česku

V Česku je momentálně odchod do důchodu podmíněn nejen věkem, ale především dobou pojištění, která činí 35 let. Hranice odchodu do důchodu se liší podle toho, v jakém roce se dotyčný narodil.