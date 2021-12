Obstarali si falešné covidové pasy. Teď začali panikařit

„Čtyři lidé z rodiny pacienta nemocného covidem-19 si za nemalý obnos pořídili padělané certifikáty o vakcinaci. Poté, kdy jejich příbuzný náhle zemřel, doběhli vystrašení do nemocnice a požadovali bleskové očkování. Problém je ale v tom, že oficiálně v systému už figurují jako očkovaní,“ řekl portálu wp.pl lékař z covidového oddělení nemocnice v Lublinu na východě Polska, od kterého čtveřice požadovala injekce.

Pacientka nakažená covidem v nemocnici v Boleslawci v Dolním Slezsku podle televize TVN24 nejprve uvedla, a potvrdila to i její elektronická dokumentace, že má očkování za sebou. Když se její zdravotní stav z hodiny na hodinu dramaticky zhoršoval, z posledních sil šeptala, že ve skutečnosti očkovaná není.

„Víc už nestihla říct a zemřela,“ sdělila televizi službu konající lékařka.

Padělání se odehrává v podstatě vždy stejně. „Pacient vyhledává nepoctivého lékaře, případně lékárníka, neboť i ti mají pravomoc očkovat. Ten pak za úplatek zaznamená do oficiálních dokumentů o očkování skutečnou šarži vakcíny i datum její údajné aplikace. Místo píchnutí do ramene ji však například vylije do umyvadla,“ zjistili polští novináři.