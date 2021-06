Obří polský dluh nepřestává bobtnat

Zatímco v roce 2019 míra zadluženosti představovala 46 procent výkonu polské ekonomiky (HDP), tak koncem roku 2020 dosáhla už 62,2 procenta a do konce letošního roku podle hospodářských prognóz stoupne na 67 procent.

„Vypůjčené peníze ale bude potřeba splatit, ovšem současný kabinet to určitě neudělá, protože na to nemá prostředky. Hradit ho budou mladí, kteří dnes buď chodí do školy, nebo teprve začínají pracovat, což ale vůbec není příjemná představa pro nastávající generaci daňových poplatníků,“ napsal portál.