Obraz obce Hrušky je zdrcující, popsal rakouský záchranář

„Člověk to zná jen ze Spojených států, z klasických oblastí hurikánů,” řekl dobrovolný pracovník Červeného kříže a vedoucí stanice ve městě Laa an der Thaya nedaleko české hranice. Teď se ale katastrofa udála takříkajíc před jeho vlastními dveřmi. „Nechci si představovat, kdyby se to stalo o pár kilometrů dál vzdušnou čarou,” dodal.