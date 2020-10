Nezvládneme to, zrušte sankce, žádá Čaputová těsně před začátkem plošného testování

Prezidentka proto žádá vládu o zrušení kategorizace občanů na ty, kteří budou mít propustku k pohybu bez omezení, a ty druhé, protože na ně testování nevyšlo. „Takovýto důsledek v aktuální situaci rozděluje společnost, a to je to poslední, co teď potřebujeme,“ řekla.