Nezkusit ivermektin je neetické, tvrdí světoví lékaři

Carvallova studie byla podrobena oponentuře a byla publikována v Journal of Biomedical Research and Reviews. Je nutné podotknout, že se nejedná o příliš známý časopis.

Právě nízká kvalita dosud publikovaných studií je častým argumentem kritiků, proč ivermektin nepovolit pro léčbu covidu-19. Světová zdravotnická organizace (WHO) by měla v nejbližších dnech uveřejnit výsledky metaanalýzy, prozradil doktor Kory.

Na dotaz Práva, proč nepřipraví vlastní rozsáhlou dvojitě slepou randomizovanou studii, přítomní lékaři odvětili, že taková studie je příliš náročná a drahá na to, aby ji mohli vypracovat bez finanční podpory vlád či agentur. Kory dále upozornil, že pro zapojení pacientů do studie je potřeba jejich písemný souhlas.

Belgický molekulární biolog Marc Wathelet uvedl, že masovou distribucí ivermektinu by se podařilo epidemii dostat pod kontrolu. Odkazoval na případy indického státu Uttarpradéš a části Peru, kde tento postup uplatnili a kde opravdu za pár týdnů počet případů klesl. „Když tu je něco, co může fungovat, tak proč to nepoužít?“ sekundoval mu Carvallo, který připomněl citát z filozofického románu Mor Alberta Camuse. „Pro boj s morem nepotřebujete hrdinství, stačí jen lidská slušnost,“ parafrázoval.