Nezákonné, je svoboda projevu. Německý soud odmítl cenzuru Facebooku při uprchlické krizi

Soud uvedl, že společnost může mazat příspěvky a blokovat uživatele v případě porušení pravidel, ale dotyční musí být včas informováni o případné blokaci a musí dostat prostor k vysvětlení svých komentářů. O odebrání příspěvku musí být dotyčný informován alespoň poté, co se tak stane, píše Der Spiegel s odvoláním na rozsudek.

Uživatelé Facebooku, kteří se soudně domáhali nápravy, své příspěvky napsali v roce 2018. Jeden z nich napsal, že si nemůže vzpomenout na žádný pokus o atentát, který by provedla organizace Říšští občané (Reichsbürger). A dále napsal: „Němci jsou kriminalizováni, protože mají na svou domovskou zemi jiný pohled než režim. Migranti zde mohou vraždit a znásilňovat a nikoho to nezajímá!“

Facebook ve svých „komunikačních zásadách“ určuje, co je a co není na jeho platformě povoleno. Nenávistné projevy namířené plošně proti uprchlíkům nejsou podle pravidel povoleny již několik let.