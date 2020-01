Nevím, jak to zvládneme, napsal Kuciakův bratr. U soudu promluví rodiny obětí

„Nedokážu moc dobře popsat, co se v nás odehrává. Jsme prostí lidé z vesnic a nikdy jsme se o nic nesoudili. Proti nám stojí skupina, která neměla žádné zábrany krást, vyhrožovat a vydělávat na vraždách,“ napsal na sociální síti Facebook.

„To vše vedlo k tomu, že se rozhodli vraždit. Zastřelit mi bratra a švagrovou, aby už o tom svinstvu nepsal,“ napsal zdrcený sourozenec Jána Kuciaka. „Jenže my Maťku a Janka nedáme a nejsme sami,“ napsal s tím, že je řada dobrých lidí, kterým není jedno, co se stalo a kdo to způsobil.