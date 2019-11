Nevěřte Putinovi!, varuje EU oceněný ukrajinský režisér Sencov

„Je to velká čest a odpovědnost a já vám za to děkuji,” uvedl Sencov s tím, že cenu přijímá za všechny politické vězně v ruských věznicích, za všechny Ukrajince, kteří jsou Ruskem stále zadržováni a za aktivisty, zajatce i vojáky, kteří bojují za nezávislost Ukrajiny či za ni položili život.

„V EU máte řadu vnitřních sporů, nesouladů pokud jde o to, jak se rozvíjet, kudy se ubírat; kéž bychom měli vaše problémy. My máme v zemi starý zkorumpovaný systém, který se nezměnil. Každý den umírají naši vojáci. To je problém jiného kalibru,” pokračoval režisér..