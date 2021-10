Němečtí Zelení a liberálové budou o koalici jednat se sociálními demokraty

Lindner nicméně dodal, že varianta koalice s unií nebyla definitivně zavržena a že je to stále jedna z možností. Zároveň ale ujistil, že strany nepovedou žádné souběžné rozhovory s SPD a CDU/CSU. Podobný názor mají i Zelení, kteří ale kritizují únik podrobností z důvěrných rozhovorů s unií do médií. „Důvěra znamená, že ne vše se dostane do novin,” řekla Baerbocková.