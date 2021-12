Německý Tübingen zavádí daň za obaly jídla a nápojů s sebou

„Rostoucí znečištění města odhozenými obaly z jídel a nápojů s sebou se stalo nevzhledným a ekologicky zatěžujícím problémem,“ vysvětluje město důvod daně s tím, že kvůli rostoucím nákladům na úklid chybí peníze na důležitější projekty. Daň by měla podpořit investice do opakovaně použitelných obalů. Na ně město přispívá. Podniky, které opakovaně použitelné nádobí pro jídlo s sebou koupí, mohou dostat bonus až 500 eur (12 600 korun) a dalších až 1000 eur (25 200 korun) na nákup myčky.

Již nyní v Tübingenu funguje několik desítek restaurací či kaváren, kde je možné dostat jídlo do zálohovaných vratných nádob. Například do kelímků systému Recup si lze nápoj koupit ve více než třech desítkách tübingenských podniků. Jeden takový kelímek podle výrobce nahradí za dobu své životnosti zhruba tisícovku těch jednorázových. Koupit si jídlo do vratného obalu je možné i bez zálohy. Takové řešení nabízí společnost Vytal, která v městě služby rovněž poskytuje. Zákazník se ale musí zaregistrovat přes QR kód a nádobí do 14 dní vrátit.