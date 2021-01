Německo zvažuje, že se hermeticky uzavře

„Nebezpečí, které představují četné mutace, nás nutí zvažovat drastická opatření. Ty zahrnují výrazně přísnější kontroly na hranicích zejména s rizikovými oblastmi, a také snížení leteckých spojů do Německa téměř na nulu, jak to teď dělá Izrael,” řekl Seehofer Bildu.

Německo zařadilo Českou republiku do nově vzniklé kategorie vysoce rizikových zemí o víkendu. Za rizikovou oblast bylo Česko považováno už od loňského 25. září. Víkendové zpřísnění ale znamenalo četnější kontroly na hranicích a fronty u testovacích center, v nichž se zdržují především takzvaní pendleři, kteří k našim západním sousedům cestují za prací. Nová opatření by mohla znamenat další komplikace.

Nyní je situace taková, že kdokoliv, kdo chce vstoupit do Německa a předtím pobýval posledních 10 dnů v Česku, musí se v SRN povinně registrovat, předložit negativní test a jít do karantény.

Výjimky jsou povolené pouze v případě průjezdu bez zastávky, nebo lidé vstoupí do Německa jen kvůli tranzitu a zemi co nejrychleji opustí. Výjimku mají také pendleři a ti, kteří do Německa vstupují z pracovních důvodů v rámci přepravy osob, zboží nebo nákladu po silnici, železnici, lodí nebo letadlem.