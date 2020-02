Německo zasypal sníh a řítí se na něj vichr

Nejhorší situace by měla panovat v Bádensku-Württembersku a v Bavorsku, kde je vyhlášen nejvyšší stupeň varování.

Bouře Zehra a Bianca potrápí sever Evropy, do Česka přinesou vítr a sněžení

Vítr s nárazy větru až 130 km/h by měl panovat na jihu Německa, v dalších spolkových zemích, jako například v Sársku, Porýní-Falci, Hesensku a Sasku-Anhaltsku je stupeň varování nižší, ale i tam by měly nárazy větru dosahovat hodnot kolem 110 až 120 km/h. Silný vítr by měl v Německu udeřit před půlnocí.