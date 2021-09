Německo vybírá nového kancléře, éra Merkelové končí

Řada německých voličů své volební právo už využila, když se rozhodli pro korespondenční hlasování. Šéf statistického úřadu Georg Thiel se domnívá, že v letošních volbách to bude rekordní počet voličů, počítá, že jich bude až 40 procent. Pro tento způsob hlasování se letos rozhodla také odcházející kancléřka Merkelová.

Poslední průzkumy naznačují, že volební výsledek bude velmi těsný. Konzervativní unie stran CDU/CSU dotáhla favorita německou sociální demokracii SPD a rozdíl podle pátečního průzkumu Institutu pro demoskopii v Allensbachu činil pouhé jedno procento. Navíc postkomunistická strana Levice bude mít zřejmě problém se do Spolkového sněmu vůbec dostat. Průzkum ji přisoudil pouhých pět procent, což je hranice nutná pro vstup do parlamentu.

Ať již v kancléřství usedne lídr konzervativní unie CDU/CSU Armin Laschet, nebo naopak sociální demokrat Olaf Scholz, neobejde se ani jeden z nich bez hlasů Zelených. Jejich šéfka Annalena Baerbocková by upřednostnila vládu s SPD a CDU/CSU by ráda viděla v opozici. Po volbách budou ale všechny možnosti otevřené. A to včetně pokračování velké koalice sociálních demokratů a konzervativců, nebo vlády SPD, Zelených a FDP.