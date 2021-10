Německo si přivezlo do vlasti nevěsty Islámského státu

Laura H., obviněná z členství v IS, se s pomocí vlády vrátila s dětmi do Německa

Týdeník Der Spiegel napsal, že jedna z žen odjela do Sýrie v roce 2015, naučila se tam zacházet se zbraněmi a nejspíš sloužila u mravnostní policie, která dohlíží na dodržování dobrých mravů z pohledu islámského práva. Jiná žena ze skupiny propagovala Islámský stát na internetových fórech a přesvědčila nejméně jednoho šestnáctiletého Němce k odchodu do Sýrie.

Akci logisticky podpořily USA a na palubě byly také tři ženy a jejich 14 dětí, o jejichž návrat se postarala dánská vláda. Stroj nejprve odletěl ze Sýrie do Kuvajtu a odtamtud do Německa, na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem dosedl krátce před půlnocí.

Není to první případ, kdy německá vláda umožnila návrat lidem, kteří odletěli do Sýrie a přidali se k organizaci Islámský stát, ale zatím je to největší let za poslední dva roky.