Německo počítá se stem milionů dávek vakcíny od Pfizeru

Sto milionů dávek? To by byla jedna třetina celkového množství, které Evropská unie vyjednala jako dodávku s firmami – pro všechny členské státy.

Televize Norddeutscher Rundfunk (NDR) položila několikrát tuto otázku ministerstvu. Mluvčí však opakovaně sdělil, že nemůže zacházet do podrobností.

Má to však háček – financování grantu ve výši 375 milionů eur (9,92 mld. korun) pochází ze zvláštního programu ministerstva školství a výzkumu a smlouva výslovně neuvádí, že by si zadavatel grantu vymínil protislužbu, a právně ji nemůže vymáhat.

Konkrétní dohody tedy zůstávají nejasné a mnohá prohlášení si navzájem odporují. Německé ministerstvo zdravotnictví za- tím argumentuje trochu jinak. Na dotaz ohledně dohod, z nichž by mělo vzejít sto milionů dávek, mluvčí ministerstva ve čtvrtek řekl, že to nevypadalo, že by všichni členové EU požadovali svůj podíl na celkovém počtu dávek.