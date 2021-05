Německá vláda schválila rozvolnění pro očkované a uzdravené

„Je to významný krok k návratu do normálu,” řekla Lambrechtová. Návrh předpokládá, že plně očkovaní a uzdravení již nebudou potřebovat negativní testy, pokud budou chtít využít služby, kde jsou rozbory vyžadovány. To se týká obchodů neprodávajících zboží denní potřeby nebo kadeřnictví. Očkovaných a uzdravených se rovněž nebudou týkat omezení nočního vycházení nebo limity pro počet účastníků soukromých setkání. Pro osoby považované za imunní bude ale nadále platit povinnost nosit respirátory.