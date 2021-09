Německá konzervativní unie CDU/CSU snížila náskok sociálních demokratů

Němečtí sociální demokraté by podle tohoto průzkumu měli získat 26 procent hlasů a CDU/CSU 25 procent. Zelení by mohli získat 16 procent hlasů, liberální FDP 10,5 procenta, Alternativa pro Německo (AfD) deset procent. Ztrácí postkomunistická Levice. Ta by se měla do parlamentu dostat jen s „odřenýma ušima“. Průzkum jí přisuzuje pět procent, což je hranice potřebná pro vstup do Spolkového sněmu.