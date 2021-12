Německá etická rada doporučuje povinné očkování většiny obyvatel

Třináct z 24 členů etické komise, která je nezávislým poradním orgánem vlády a parlamentu, se přiklání povinnému očkování pro všechny dospělé žijící v Německu. Považují to za nutné pro dlouhodobé zvládnutí pandemie covidu-19. Sedm členů by do očkovací povinnosti zahrnulo ty skupiny, pro které covid-19 znamená velké nebezpečí. Proti jejímu rozšíření se vyslovili čtyři členové, uvádí DPA.