Němci v záplavami zpustošených místech zuří

„Je neuvěřitelné, co se to tady děje,“ říká čtyřiatřicetiletý Markus Reisenhofer, profesí řidič kamiónu. Pracovně byl v Brémách, když ve tři hodiny ráno v noci na 15. července obdržel od svého otce esemesku: „Bad Neuenahr už neexistuje.“

„Vodu ohříváme na plynových sporácích, pak si ji přelijeme do konví, a to je naše sprcha,“ vypráví Marion Scholzová (71). Sedmasedmdesátiletý soused Klaus Wächter nemá nejen dveře do bytu, ale ani žádné od toalety. Když jde na záchod, všem to oznamuje, aby k němu zrovna nikdo nešel na návštěvu.