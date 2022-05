Někteří Matovičovi poslanci váhají při hlasování o Ficovi

Pokud by Fico chtěl přesvědčit několik vládních poslanců, aby nehlasovali za jeho vydání před soudce, který rozhodne o jeho vazebním stíhání, pozici mu ztěžuje veřejné hlasování.

„Pokud by poslanci OLaNO pomohli Ficovi zajistit stíhání na svobodě, znamenalo by to pro Matoviče velký problém,“ řekl deníku Sme politolog Pavol Baboš.