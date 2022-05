Nejvíc terminálů na LNG má Španělsko. Němci chtějí tři nové

Z Polska však zatím chybí propojení plynovodem, znovu se o něm začíná intenzivně jednat až teď. Plyn z chorvatského terminálu na ostrově Krk Česko nevyužívá, ačkoliv by to podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora teoreticky bylo možné přes Maďarsko nebo Rakousko.

Projekty na výstavbu terminálů teď běží v Německu, které s nimi hlavně kvůli stavbě plynovodu Nord Stream 2 z Ruska otálelo. Terminál v Brunsbüttelu by měl mít roční kapacitu osm miliard kubíků a Stade kapacitu 12 miliard kubíků. Oživit by se podle kancléře Olafa Scholze mohl i projekt plovoucího terminálu ve Wilhelmshavenu.

Podle listu The New York Times ale výstavba dostatečného množství terminálů pro zásadní navýšení dodávek LNG jak v USA, tak v Evropě zabere dva až pět let. Stavba jednoho velkého terminálu vyjde zhruba na miliardu dolarů (22,4 miliardy korun).