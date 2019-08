Nejsme na prodej, vzkazuje Grónsko Trumpovi

O zájmu Trumpa koupit Grónsko informovala tento týden americká média jako Wall Street Journal, CNN i další. Podle nich americký prezident nápad opakovaně probíral se svými poradci a řešil, zda by to bylo pro USA výhodné.

Dalším faktorem mohla být strategická poloha ostrova. Podle listu The New York Times mluvil Trump v souvislosti s Grónskem i o „národní bezpečnosti“. Jeden z republikánských poslanců se vzápětí nechal slyšet, že je to od Trumpa „geopoliticky velmi chytrý nápad“.