Trump chce koupit Grónsko

O zájmu koupit Grónsko jako první informoval list The Wall Street Journal s odvoláním na lidi obeznámené s tématem. Podle CNN se na to Trump ptal svých poradců a vážně s nimi probíral možnosti a výhody plynoucí z vlastnictví Grónska. Také požádal jednoho ze svých poradců, aby to prozkoumal.

Podle listu byli lidé okolo Trumpa ohledně otázky rozděleni. Někteří to považovali za rozumnou ekonomickou strategii v době, kdy Rusko proniká hlouběji do Arktidy, další to vnímali jen jako rozmar.

Trump se o nápadu podle zdroje listu poprvé zmínil na jaře na večeři, kdy řekl poradcům, že dostal radu koupit Grónsko, protože Dánsko má potíže s poskytováním finanční podpory této oblasti. „Tak co si kluci o tom myslíte,“ zeptal se Trump. „Myslíte, že by to fungovalo?“ dodal.

Podle zdroje listu to ale vypadalo spíš jako žert o Trumpově moci než jako vážně míněná otázka.

Zdroj se domnívá, že prezident má zájem o Grónsko kvůli přírodnímu bohatství. Trump se však ptal i na vojenský význam ostrova.

V Grónsku má americké letectvo USAF svou nejsevernější základnu Thule, která byla vybudována za studené války v roce 1951. Radar a odposlechové stanoviště tam byly vybudovány, aby byly Spojené státy zavčas informovány o případném sovětském raketovém útoku.

Trump není první americký představitel, který s ideou koupit Grónsko přichází. Zájem o získání ostrova měly Spojené státy už v roce 1946 za vlády prezidenta Harryho Trumana. Zájem dal také najevo už v roce 1867 ministr zahraničí William Seward, uvedla BBC.