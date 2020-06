Nedělej to, Ivane! Ředitelka školy ve Vrútkách útočníka okamžitě poznala

Chodbou se tehdy ozvalo varování školníka: „Pozor, má nůž!“ Ředitelka s další zástupkyní běžely na pomoc a křičely na učitelky, aby se zavřely s dětmi ve třídách. Pachatel si to namířil do 4. B, k první místnosti na chodbě. „Zavřel za sebou dveře a my uslyšely křik. Ze třídy vzápětí vyběhly tři děti, které zástupkyně odvedla do kanceláře. Poskytla první pomoc žačce, která měla řezné rány na krku a hrudi,“ uvedla Repková.