Navalnyj: Za mojí otravou stojí Putin

„Tvrdím, že za zločinem stál Putin, a nemám žádné další verze toho, co se stalo,” řekl Navalnyj časopisu Der Spiegel v rozhovoru, který by měl vyjít ve čtvrtek.

Navalnyj byl letecky přepraven z Ruska do Berlína v srpnu poté, co zkolaboval během vnitrostátního letu z Tomska do Moskvy. Kvůli Navalnému musel letoun přistát v Omsku, kde byl opozičník hospitalizován a posléze přepraven do berlínské nemocnice Charité. Zde se léčil 32 dnů, než byl minulý měsíc propuštěn. Navalnyj ocenil práci pilotů letounu i zdravotníků v Omsku. Ti ještě na letišti poznali, že by mohlo jít o otravu a podali mu atropin.