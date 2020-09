Navalnyj byl otráven už v hotelu v Tomsku vodou z lahve, tvrdí jeho tým

Navalnyj minulý měsíc upadl do bezvědomí během letu z Tomsku do Moskvy. Letadlo poté nouzově přistálo v Omsku, kde byl hospitalizován a odkud byl posléze přepraven zvláštním letem do Berlína. Oponent ruského prezidenta Vladimira Putina byl podle německých expertů otráven novičokem. Rusko vinu odmítá a tvrdí, že neexistují žádné důkazy pro toto tvrzení.