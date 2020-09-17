Navalnyj byl otráven už v hotelu v Tomsku vodou z lahve, tvrdí jeho tým
Navalného tým zveřejnil na Instagramu videozáběry z hotelového pokoje, ve kterém opoziční předák pobýval. „Hned jsme věděli, že Alexej není jen lehce nemocný, takže jsme zavolali právníka a postupně začali balit všechny věci, které jsme v místnosti našli,“ stojí v příspěvku.
Všechny předměty byly odeslány na německou kliniku Charité, kde se Navalnyj zotavuje. Němečtí experti později potvrdili, že byl otráven nervově paralytickou látkou novičok. Podle Navalného týmu nalezli vědci stopy jedu právě na lahvi s balenou vodou.
„Záběry z hotelových kamer zabavilo ministerstvo vnitra. Ale vyšetřování ani tak nezačalo,“ napsala Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na Twitteru. Právě ona původně zveřejnila informaci, že byl Navalnyj otráven. Jako příčinu uvedla jed v čaji, který dlouholetý kritik současného ruského režimu vypil na letišti v Tomsku.
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Příspěvek sdílený Алексей Навальный (@navalny), Zář 16, 2020 v 11:59 PDT
Navalnyj minulý měsíc upadl do bezvědomí během letu z Tomsku do Moskvy. Letadlo poté nouzově přistálo v Omsku, kde byl hospitalizován a odkud byl posléze přepraven zvláštním letem do Berlína. Oponent ruského prezidenta Vladimira Putina byl podle německých expertů otráven novičokem. Rusko vinu odmítá a tvrdí, že neexistují žádné důkazy pro toto tvrzení.