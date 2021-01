Navalný je na cestě do Moskvy. Policie má na letišti manévry

Navalnyj se do Ruska vrací po téměř pěti měsících, které strávil v Berlíně, kde se zotavoval poté, co byl v Rusku otráven.

Letadlo ruských nízkonákladových aerolinek Pobeda mělo původně odletět z Berlína ve 14:45, let byl ale opožděn. Podle zpravodajského serveru meduza.io kvůli agresivnímu cestujícímu, který nadával a urážel letušky a byl nakonec vyveden z letadla. Spoj nakonec na cestu dlouhou zhruba 2 hodiny a 25 minut vyrazil v 15:30.

Navalnyj zvedl ceny letenek do Moskvy Zahraniční

Navalnyj je v Rusku od loňska stíhán pro podezření z urážky veterána druhé světové války. Koncem loňského roku proti němu bylo zahájeno nové trestní řízení kvůli podezření ze zpronevěry prostředků Fondu proti korupci a hrozí mu až deset let vězení.

Navalnyj upadl do bezvědomí 20. srpna loňského roku v letadle při své cestě z Tomsku do Moskvy. Letadlo nouzově přistálo v Omsku. Ruští lékaři jeho otravu vyloučili. Po dvou dnech byl opoziční předák a kritik Kremlu letecky převezen do berlínské kliniky Charité, kde lékaři v jeho oběhu zjistili stopy po nervově paralytické látce novičok. Od té doby se zotavoval.