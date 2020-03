Nasadíme loďstvo, varoval Londýn předem unijní rybáře

„Významně jsme posílili své vymáhací schopnosti. Myslíme, že je to dostatečné,“ řekl Eustice podle listu The Independent.

Spor o přístup unijních rybářů k britským zdrojům ryb se stává jedním z nejemocionálnějších střetů mezi Bruselem a Londýnem. Unie požaduje dosažení dohody o přístupu unijních rybářů do britských vod nejpozději do konce června. Paříž už upozornila, že kdyby tato dohoda nebyla, vyvolá to ve Francii rozsáhlé protesty.