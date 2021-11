Napětí se stupňuje. NATO a Rusko si vzájemně hrozí kvůli Ukrajině

„Jestliže se na území Ukrajiny objeví nějaký druh útočných systémů, doba letu do Moskvy bude sedm deset minut a v případě hypersonických zbraní pět minut. Co máme udělat při takovém scénáři? Budeme muset vytvořit něco podobného ve vztahu k těm, kteří nás takto ohrožují. A můžeme to udělat hned,” zdůraznil šéf Kremlu.