Na veřejnost unikla první jména členů budoucí německé vlády

Klíčový post financí připadl straně FDP, a to přímo jejímu šéfovi Christianu Lindnerovi. Ministerstvo dopravy by měl vést Volker Wissing rovněž z FDP.

Zelení by měli obsadit křeslo ministra zahraničí, šéfkou diplomacie by se měla stát Annalena Baerbocková. Do jejich správy by mělo přejít i ministerstvo hospodářství a klimatu, vést by ho měl Robert Habeck.