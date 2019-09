Na uvězněného šéfa rumunských sociálních demokratů uvalily USA sankce

Šestapadesátiletý Dragnea byl původcem rozsáhlých zásahů do rumunského soudního systému a do systému boje proti úplatkářství. Podařilo se mu prosadit dekret, který dekriminalizoval korupci do výše v přepočtu 1,2 milionu korun. Po masových protestech však byl zákon zrušen. Dosáhl i odvolání šéfky protikorupčního úřadu.