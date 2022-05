Na Ukrajině je kvůli ruské invazi 8 milionů vnitřně vysídlených uprchlíků

Nejvíc uprchlíků dorazilo do Polska, které podle tamní pohraniční stráže od 24. února do úterního rána odbavilo na hraničních přechodech z Ukrajiny 3,2 milionu lidí.

Podle průzkumu IOM 44 procent z vnitřně vysídlených na Ukrajině kvůli dalekosáhlé humanitární krizi zvažuje další přesídlení. Dvě třetiny z nich potřebují hotovost, z nichž by ji zhruba 70 procent použilo pro nákup potravin a léků.

Do svých domovů se zatím vrátilo na 2,7 milionu lidí, z nichž drtivá většina před boji uprchla do sousedních měst nebo jiných částí země, uvádí IOM. Návrat obyvatel do metropole v úterý potvrdil i starosta Kličko, v Kyjevě je nyní podle něj okolo 2,5 milionu lidí. Údaje získal s pomocí telefonních operátorů.