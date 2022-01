Na lyžovačku do Rakouska nebo Itálie jen s očkováním

Oficiálně by Vídeň měla změnu oznámit příští týden, cestovní kanceláře podle informací Práva počítají s tím, že to tak bude. Kdo měl dokončené očkování před půlrokem, bude potřebovat třetí, posilující dávku.

To se bude týkat všech osob starších 15 let, děti mezi 12 a 15 mohou v Rakousku lyžovat s opakovaným PCR testem, mladší 12 let mají výjimku. Kdo je očkován, ale bez třetí dávky, musí navíc při vstupu předložit PCR test.

Ve Slovinsku i bez

„Rakousko je oblíbená lyžařská destinace hlavně pro rodiny s dětmi, před covidem tam jezdilo ročně zhruba 300 tisíc českých lyžařů, v posledních letech je to polovina. Co se týče školních zájezdů, tam je vidět útlum, je to hodně organizačně náročné,“ řekla Právu Kateřina Chaloupková, ředitelka Aso­ciace českých cestovních kanceláří a agentur.

Od 10. ledna je očkování potřeba i pro lyžování v Itálii a také Itálie hodlá od začátku února zkrátit platnost očkovacích pasů z devíti na šest měsíců. Nutné je myslet i na povinné pojištění odpovědnosti za škody a helmu musí mít při lyžování nejen děti, ale i mládež do 18 let.

Ve Francii je od 15. ledna také potřeba očkování nejen v hotelech a restauracích, nýbrž i pro sportovní aktivity. Očkování uznávají po dobu sedmi měsíců, poté je třeba posilující dávka. Dvě dávky stačí jen mladým lidem ve věku od 12 do 18 let, děti do 12 let vakcínu mít nemusí.

Jak již Právo informovalo, sousední Slovensko od středy 19. ledna umožňuje lyžování neočkovaným s testem. Jenže pro ubytování v hotelu je očkování potřeba. Navíc neočkovaní by měli správně podle pravidel jít po příjezdu do izolace.

Bez očkování se však obejdou při koupi skipasu i ubytování lyžaři mířící na polskou stranu Krkonoš.

„Neočkovaní mohou jet lyžovat do Slovinska a na rezervacích je to vidět,“ řekl Právu Aleš Kotek z CK České kormidlo. V nabídce mají lyžařské autobusové zájezdy se skipasem i nabídku pobytů s vlastní dopravou. Podobně jako v tuzemsku musí lyžaři nosit roušky v kabinách lanovek a často i ve frontě na vlek.

Semafor beze změn

Mapa cestovatele, kterou pravidelně v pátek s platností od pondělí aktualizuje ministerstvo zdravotnictví, se včera nezměnila. Kromě Vatikánu je celá Evropa v odstínech červené, což značí vysoké či velmi vysoké riziko nákazy koronavirem.

Beze změny tak zůstaly i podmínky při návratu, co se týče povinnosti testování pro neočkované. I očkovaní musí vyplnit příjezdový formulář, pokud se nevrací individuální pozemní dopravou.