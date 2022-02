Na konvoje svobody čekají v Paříži a Bruselu tisíce policistů

Do Paříže by protestující měli dojet v pátek večer, zúčastnit se pak chtějí sobotních pravidelných protestů odpůrců očkování proti covidu-19 a vládním opatřením.

Vedení belgické metropole výši hrozící pokuty nezveřejnilo, pouze uvedlo, že se rozhodlo zakázat Konvoji svobody vstup do Bruselu. Pro pořádání demonstrace je v Belgii nezbytné podat příslušnou žádost, a tu město nedostalo; akce je tedy nelegální, uvedl starosta Philippe Close. Brusel je připraven zapojit městskou i státní policii, aby zabránil vozidlům ve vjezdu, pokud by se o to pokusily navzdory zákazu.

Obdobně se k věci staví také Vídeň. Svolavatelé protestu v rakouské metropoli uvedli, že v pátek se do centra rakouské metropole sjede až 3000 vozidel. Policie v reakci na to oznámila, že akci zakazuje. Odůvodnila to údajným záměrem protestujících zcela ochromit dopravu ve středu města. Dále uvedla, že by se jednalo o nepřijatelnou hlukovou zátěž a nepřijatelné nebezpečí znečištění emisemi.