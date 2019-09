Na čerpací stanici v Budapešti zaměnili naftu a benzin

„Natankoval jsem tam v pátek. Auto mi pak nečekaně zastavilo a muselo být odtaženo,“ uvedl na sociální síti jeden ze zákazníků, který na omyl doplatil. „Do svého golfu jsem v pátek natankoval 52 litrů nafty z pistole, která byla označena jako benzin 95. Jel jsem do práce, a když jsem cestou zastavil v obchodě, už jsem nenastartoval a vůz museli odtáhnout do servisu,“ napsal další zákazník.

Podle serveru index.hu pracovníci čerpací stanice téměř dva dny nevěděli, že tankují špatné palivo. „Při dodávce dvakrát 6500 litrů paliva došlo 20. září k omylu, když do podzemní nádrže čerpací stanice na benzin byla naplněna nafta a do nádrže pro naftu byl naplněn benzin. Ať se u nás přihlásí řidiči, kteří tankovali na této čerpací stanici od pátku do neděle,“ uvedla společnost.