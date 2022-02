Muž na pařížském nádraží ohrožoval nožem policisty. Ti ho zastřelili

Nůž útočníka měřil asi 30 centimetrů a byl na něm nápis ACAB (angl. All cops are bastards – Všichni policisté jsou parchanti). Policisté razantně zasáhli v obavě, že by muž mohl ohrozit cestující na frekventovaném nádraží, odkud odjíždějí rychlíky na sever Francie i do zahraničí.