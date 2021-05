Muž, který ve Francii pobodal policistku, podlehl zraněním utrženým při zatýkání

Darmanin řekl, že napadená žena navzdory vážným zraněním přežije. Poznamenal rovněž, že podezřelý byl Francouz narozený ve Francii, byl starý asi 40 let a nedávno vyšel z vězení. Agentura AFP s odkazem na své zdroje napsala, že byl odsouzen v roce 2015 za krádež a únos. Po propuštění z vězení byl v péči úřadů, protože mu byla diagnostikována schizofrenie.

Útočníkovi se podařilo policistce vzít služební zbraň; z místa činu si ji odnesl, aniž by ji ihned použil. K útěku nejprve použil auto, to však později policisté nedaleko našli havarované. Policie předpokládá, že dále pokračoval pěšky. Do pátrání po podezřelém se zapojilo asi 250 policistů, včetně příslušníků specializované jednotky z Nantes, a také vrtulník. Při zadržení muž začal znovu útočit na policisty odcizenou policejní zbraní, dva strážníky lehce zranil. Policie střelbu opětovala a podezřelý na místě zemřel.