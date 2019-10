Lidé z kamionu museli být mrtví už v Belgii, píší média

Britští policisté uvedli, že mrtvými jsou čínští občané, čínské velvyslanectví v Londýně ovšem v pátečním prohlášení uvedlo, že stále není možné státní příslušnost mrtvých potvrdit. Do Essexu ambasáda vyslala zvláštní tým, který je v kontaktu s místní policií.

O příčinách úmrtí se zatím jen spekuluje. Nákladový prostor, ve kterém mrtví byli, byl podle médií vybaven mrazírenskou jednotkou, a teplota v něm tak mohla klesnou až k minus 25 stupňům Celsia. K pitvě, která by měla zjistit příčinu smrti, bylo zatím převezeno 11 těl.

Deník The Sun napsal, že všech 39 lidí muselo být po smrti nejméně 12 hodin před příjezdem do Velké Británie. Deník se odvolává na vyjádření Dirka De Fauwa, starosty belgického města Zeebrugge, kam kontejner dorazil ve středu. Starosta tvrdí, že lidé museli být mrtví, protože by je jinak během kontroly zachytily termokamery v přístavu.