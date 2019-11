Mladík v Británii ubodal 17letou expřítelkyni třinácti ranami. Dostal doživotí

Brutální vraždu spáchal Griffiths 3. května letošního roku v Calne, které patří do hrabství Wiltshire. Den poté, co se s ním přítelkyně rozešla, se vydal k ní domů, kde ji třináctkrát bodl nožem do krku. Zbraň poté vložil do její ruky, aby vše nasvědčovalo sebevraždě.