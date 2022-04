Mladík, který ubodal britského poslance Amesse, je vinen

Porota rozhodla o vině za 18 minut. Ali Harbi Ali pocházejí z Kentish Townu se dostal do blízkosti poslance, když předstíral, že je zaměstnanec zdravotní služby, který bude nově působit ve městě.

Obžalovaný, který je somálského původu, tvrdil, že chtěl jet do Sýrie a přidat se k Islámskému státu. Zjistil ale, že by to bylo obtížné, tak se rozhodl „pomoci” muslimům v Británii.