Mírná zima a brzké jaro, slibují meteorologické modely

„Jako celek by zima měla být teplotně nadprůměrná. Ve střední Evropě potažmo na celém kontinentu očekáváme kladné odchylky od dlouhodobého normálu. V lednu, únoru a březnu by to mělo být asi o jeden až dva stupně Celsia nad dlouhodobým průměrem,“ uvedla Honsová.

Dlouhodobé modely ale nezaručují, že do střední Evropy včetně Česka ojediněle nepronikne arktický vzduch. Kvůli němu by pak několik dnů teploty v tuzemsku i během dne v nížinách zůstávaly hluboko pod bodem mrazu, zem by zřejmě pokryla souvislá sněhová pokrývka a mohla by nastat kalamitní situace, upozornila Honsová.