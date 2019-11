Ministři zemí EU posvětili složení nové Evropské komise

Ministři podotkli, že evropští lídři to koncem října stanovili jako jednu z podmínek prodloužení britského členství v EU do konce ledna, o něž Londýn požádal.

„Nemůže to podrývat normální fungování unie a jejích institucí a nemůže to tedy být ani překážkou pro jmenování budoucí komise tak, aby mohla co nejdříve začít vykonávat plnou škálu svých pravomocí vyplývajících ze smluv,” píše se v textu schváleném v pondělí ministry.