Mimořádná situace na Slovensku, do země přijíždí denně přes 10 tisíc Ukrajinců

„Před ruským útokem to bylo 1444 vstupů denně. Na hraničních přechodech se čeká osm až deset hodin,“ uvedlo ministerstvo. Na Slovensko přichází především ženy a děti, protože muži ve věku 18 až 60 let podléhají všeobecné mobilizaci. Do obce Ubľa například dorazili první uprchlíci, kde je ubytovali v obřadní síni obecního úřadu. Asi sto osobám poskytli jídlo a teplé nápoje.