Migrační krizi se pokusíme vyřešit do konce roku, slíbil Lukašenko

„Hovořil jsem s končící německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Řekl jsem jí, že se situaci pokusíme vyřešit do Nového roku, protože tohle nemáme zapotřebí. Lidé se začínají shromažďovat v Minsku či Grodnu,“ uvedl Lukašenko.

Minsk podle autoritářského lídra požádá uprchlíky z Blízkého východu, kteří jsou v Bělorusku legálně, aby se vrátili do svých zemí, protože žádný humanitární koridor nebude otevřen. Více než tisícovka Iráčanů už tak podle Lukašenka učinila.

Lukašenko už dříve přiznal, že běloruské síly migrantům přes hranice do Polska pomáhají, odmítl ale, že by běžence do své země zval.