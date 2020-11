Měl smůlu na špatné přátele, hledal místo v životě, říká o teroristovi z Vídně obhájce

"Pocházel z naprosto normální rodiny. Pro mě to byl mladík, který měl smůlu na špatné přátele. Kdyby nechodil do mešity, ale na box, stal by se z něj boxer," charakterizoval svého někdejšího klienta vídeňský obhájce Nikolaus Rast. "Nikdy by mě nenapadlo, že by se mohl stát atentátníkem," poznamenal.