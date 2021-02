Matovičovu stranu potápí packalství

Určitě k tomu přispěla i pandemie koronaviru, kterou vláda a premiér nezvládají především komunikačně. Ve snaze odlišit se od předchůdců organizuje Matovič i několik tiskových konferencí týdně, snaží se odpovědět na každou otázku novinářů, často reaguje emotivně, celé to trvá dvě až tři hodiny a na konci už v té záplavě informací mají chaos úplně všichni.

Lednový průzkum veřejného mínění ukázal, že až 52 procent Slováků by přivítalo změnu na postu ministerského předsedy. Podle politologa Miroslava Řádka by byl místo Matoviče dobrým premiérem například Ivan Korčok, současný šéf slovenské diplomacie, jehož vystupování a rétoriku považuje za ideální. Odborníci se však shodli, že i když veřejnost s působením Matoviče nesouhlasí, jeho výměna by byla problematická.