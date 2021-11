Matovič navrhuje vouchery pro očkované důchodce v hodnotě 13 miliard

Penzisté by pak mohli vouchery v hodnotě 500 eur (téměř 13 tisíc korun) využít u provozovatelů hotelů, restaurací, posiloven, kadeřnictví či na kulturních akcích a stát by je následně proplatil, navrhuje slovenský ministr financí Igor Matovič (OLaNO).

Celkově by mělo jít o částku 500 milionů eur (12,7 miliardy korun).

Poukaz ve výši 500 eur by dostali důchodci v případě, že se dají očkovat třetí dávkou nebo půjdou na první dávku vakcíny proti covidu do letošních Vánoc.

Slovensko se okamžitě na dva týdny ponoří do lockdownu

Slovensko se okamžitě na dva týdny ponoří do lockdownu Koronavirus

Poukazy by mělo dostat asi milion Slováků ve věku nad 60 let. Poukaz by měl být přenosný na jiného člena rodiny.